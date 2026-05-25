В Азербайджане выросло производство дизельного топлива

БАКУ/ Trend/ - В январе-апреле текущего года в Азербайджане было произведено 782,9 тысячи тонн газойлей (дизельного топлива).

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет, этот показатель на 56,5 тысячи тонн, или на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По состоянию на 1 мая текущего года запасы готового дизельного топлива в стране составили 143,8 тысячи тонн.

Отметим, что за отчетный период общая стоимость продукции в сфере производства нефтепродуктов в Азербайджане составила 1 миллиард 950,3 миллиона манатов, что на 0,3 процента больше по сравнению с январем–апрелем прошлого года.