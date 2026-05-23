Для предотвращения незаконной вырубки деревьев внедряются новые механизмы контроля - Рашад Исмаилов

БАКУ /Trend/ - В целях предотвращения незаконной вырубки деревьев в лесах внедряются новые механизмы контроля.

Об этом в интервью АМИ Trend и телеканалу ARB24 заявил министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов.

Министр добавил, что до конца года на определенных территориях, в основном в зонах риска, будет обеспечена установка камер и онлайн-трансляция видеопотока: «Будут использоваться современные технологии. Это также предусматривает закупку дронов. Контракты уже заключены, и наши первые дроны будут задействованы в ближайшее время. Мы планируем организовать эту работу на базе платформ с искусственным интеллектом. Отснятые кадры будут сравниваться посредством электронной системы, и при обнаружении незаконной вырубки деревьев или других изменений соответствующие структуры будут немедленно проинформированы. Это создаст базу для оперативного вмешательства.

На начальном этапе были выбраны леса Исмаиллы — территории, отличающиеся своей богатой природой. После получения успешных результатов эти работы будут организованы и на других территориях», — сказал министр.

