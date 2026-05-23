Авторитетное мексиканское издание рассказало о международной деятельности Госкомитета по работе с диаспорой (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В очередном выпуске авторитетного мексиканского издания "Mundo Internacional" опубликован развернутый репортаж, посвященный визитам высокого уровня из Азербайджана в Мексику.

Как сообщает Trend, отдельное внимание журнал уделил интервью председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуада Мурадова, которое он дал главному редактору издания Кармен Михаласку в ходе своего визита в Мексику, состоявшегося 16-22 апреля этого года.

В рамках интервью Фуад Мурадов сообщил о целях своего визита, включая проведенные встречи на высоком уровне, подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджана и Институтом мексиканцев за рубежом при Министерстве иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов, а также встречи с азербайджанской диаспорой в Мексике.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание нашим гражданам, проживающим за рубежом, и наша страна отличается постоянной поддержкой своих общин за пределами национальных границ. В настоящее время мы работаем более чем в 70 странах и реализуем свыше 800 проектов ежегодно. Они в основном сосредоточены в образовательной и культурной сферах: мы организуем форумы, выставки и музыкальные мероприятия совместно с представителями нашей диаспоры. Кроме того, мы поддерживаем контакты с другими диаспорами по всему миру, обмениваясь опытом и передовыми практиками.

В Мексике нашим главным партнером является Институт мексиканцев за рубежом. Одной из ключевых целей данного визита стало подписание Меморандума о взаимопонимании с этой организацией. После более чем двух лет работы нам удалось завершить это соглашение 17 апреля. Еще одним важным моментом стала встреча с азербайджанской общиной в Мексике. Хотя она немногочисленна и проживает в разных городах, она активно участвует в продвижении культуры нашей страны. В этой связи мы стремимся укрепить ее организационную структуру; уже существует ассоциация под названием YAXSHI, которая играет важную роль. В координации с нашими посольствами мы продолжаем продвигать совместные проекты", - рассказал Фуад Мурадов.

Кроме того, в интервью председатель подробно рассказал о направлениях деятельности Госкомитета, механизмах финансовой поддержки диаспоральных организаций и азербайджанских домов, а также затронул вопросы дальнейшего развития азербайджано-мексиканских отношений.

Отметим, что журнал "Mundo Internacional" обладает широкой читательской аудиторией в государственных структурах Мексики, парламентских кругах, академической среде, а также среди представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.