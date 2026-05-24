В Туркменистане отмечена роль WUF13 в качестве платформы для глобальных дискуссий о будущем городов (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - На XXV Международной выставке и конференции «Белый город Ашхабад-2026», проходившей в Ашхабаде, посол Азербайджана в Туркменистане Гиcмет Гезалов рассказал о проектах, реализуемых в Азербайджане в области градостроительства, архитектуры, устойчивого развития, а также о мероприятии WUF13, передает Trend.



В своём выступлении посол Г. Гезалов отметил, что градостроительные и архитектурные традиции Азербайджана имеют богатое многовековую историю. Посол подчеркнул, что азербайджанские города, расположенные на Великом шёлковом пути, исторически формировались как важные торговые, ремесленные и культурные центры. Азербайджан расположен между Европой и Азией и всегда был местом встречи Востока и Запада, а азербайджанская архитектура отражает синтез восточных и западных традиций.



Г. Гезалов подчеркнул, что в соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева 2026 год объявлен в нашей стране «Годом градостроительства и архитектуры». Посол также отметил, что проведение в Баку таких престижных международных мероприятий, как COP29 и 13-я сессия Всемирного форума урбанизма (WUF13), в последние годы демонстрирует активную роль Азербайджана на глобальных площадках, его вклад в развитие сотрудничества в области урбанизации и его позицию надежного партнёра.



В ходе выступления было также отмечено, что в современную эпоху вопросы городского планирования являются одной из наиболее сложных областей, связанных с урбанизацией, изменением климата, социальной интеграцией, транспортными системами и цифровым управлением. В этой связи дискуссии, проводимые на международных площадках, предоставляют важную возможность для определения будущих направлений развития городов, продвижения устойчивых решений и изучения опыта различных стран. В этом контексте мероприятие WUF13, прошедшее в Баку, сыграло важную роль в качестве платформы для глобальных дискуссий о будущем городов.

Посол подчеркнул, что в рамках 13-го Всемирного форума урбанизации, проходившего в Баку, обсуждались последствия стремительной урбанизации для городов, климата, экономики и процессов управления. Были представлены инновационные решения для создания более безопасных, устойчивых и инклюзивных городов. Г. Гезалов отметил, что саммит лидеров впервые организованный в рамках форума в Баку, имеет большое значение с точки зрения определения стратегических приоритетов на будущее городов и укрепления международного сотрудничества.



Г. Гезалов сообщил, что делегация во главе с Дерягельди Оразовым, председателем Государственного комитета по строительству города Аркадага при Президенте Туркменистана, приняла участие в WUF13. Одновременно было отмечено, что среди национальных павильонов, представленных на выставке Urban Expo, организованной в рамках WUF13, был павильон Туркменистана под названием «Умный город – умное будущее», где были продемонстрированы подходы страны в области городского планирования, устойчивого развития и современной урбанизации.



В то же время посол также затронул вопросы реставрации, градостроительства и реконструкции, проводимых в Азербайджане, в том числе в Нагорном Карабахе. Он отметил, что в стране реализуются масштабные проекты, основанные на современных принципах градостроительства, подходах к устойчивому развитию, концепциях «умного города» и «умного села». Г. Гезалов подчеркнул, что эти проекты охватывают такие важные области, как повышение энергоэффективности, развитие цифровой инфраструктуры, управление транспортом, интеграция коммунальных и энергетических сетей, внедрение систем экологического мониторинга и обеспечение безопасности населения. Реставрационные и реконструкционные работы, проводимые в Нагорном Карабахе, были представлены как один из практических примеров современного подхода Азербайджана к градостроительству.

Посол подчеркнул, что проекты градостроительства, реализуемые в Карабахе, направлены на преобразование населённых пунктов в современные, устойчивые и комфортные условия для жизни.

Посол также подчеркнул, что проекты, реализуемые Азербайджаном и Туркменистаном в области градостроительства, представляют собой важные шаги на пути к модернизации и устойчивому развитию. Было отмечено, что проекты, реализуемые Азербайджаном и Туркменистаном в сфере градостроительства, свидетельствуют о том, что города занимают особое место в современной программе развития обеих стран. В частности Г. Гезалов отметил то, что город Аркадаг в Туркменистане был построен на основе концепции «умного города» и сформировался как образец устойчивого города, оснащённого современными технологиями.