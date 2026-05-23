Марко Рубио заявил о прогрессе в переговорах США и Ирана

БАКУ /Trend/ - На переговорах с Ираном достигнут прогресс.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что пока не может сообщить конкретных новостей, однако они могут появиться позже в течение дня. При этом Рубио подчеркнул, что не уверен в этом, хотя надеется на развитие ситуации.

По словам главы американской дипломатии, переговорный процесс продолжается и работа ведется. Он также допустил, что новые комментарии по диалогу с Ираном могут прозвучать сегодня, завтра или в течение нескольких ближайших дней.