В Азербайджане сократилось производство мазута

БАКУ/ Trend/ - В январе-апреле текущего года в Азербайджане было произведено 18,1 тысячи тонн мазута.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет, этот показатель в 3 раза (или на 37 тысяч тонн) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По состоянию на 1 мая текущего года запасы готового мазута в стране составили 3,5 тысячи тонн.

Отметим, что за отчетный период общая стоимость продукции в сфере производства нефтепродуктов в Азербайджане составила 1 миллиард 950,3 миллиона манатов, что на 0,3 процента больше по сравнению с январем–апрелем прошлого года.