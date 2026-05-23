В Азербайджане на большой территории проведены лесовосстановительные работы

БАКУ /Trend/ - В последние годы в Азербайджане осуществляются масштабные лесовосстановительные мероприятия. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях реализуются новые проекты по лесопосадкам.

Об этом в интервью АМИ Trend и телеканалу ARB24 заявил министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов.

Министр отметил, что в период с 2020 по 2026 годы лесовосстановительные мероприятия были проведены в общей сложности на площади 40 тысяч гектаров: «Одним из главных вопросов, стоящих на повестке дня, является восстановление лесных массивов на освобожденных от оккупации территориях. В этом контексте в Лачинском районе планируется восстановление 110 гектаров лесных угодий, и ожидается, что реализация проекта стартует ближе к концу текущего года.

В целом, выращивание саженцев в сфере лесного хозяйства является одной из самых основных задач, стоящих перед нами. Восстановление лесов осуществляется как путем выращивания и посадки саженцев, так и посредством прямого посева семян. На лесных участках, восстановленных методом посадки саженцев, уровень приживаемости гораздо выше», — сказал он.