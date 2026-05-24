Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей и пешеходов в связи с неблагоприятными погодными условиями

БАКУ /Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, 25-26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах страны ожидаются периодические проливные дожди, порывистый ветер и грозы. В отдельных местах возможно кратковременное усиление осадков, в горных районах выпадут снег и град. Такие погодные условия серьезно повлияют на безопасность дорожного движения и повышают риск аварий.

Как передает Trend, в связи с этим Главное управление государственной дорожной полиции призывает всех участников дорожного движения быть более внимательными.

Водителям рекомендуется выбирать скорость движения в соответствии с погодными и дорожными условиями, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и необоснованных обгонов, а также управлять транспортным средством с особой осторожностью. В условиях ограниченной видимости необходимо правильно использовать световые приборы, а дальний свет должен быть отрегулирован так, чтобы не мешать встречному транспорту.

Пешеходам следует переходить дорогу только по обозначенным пешеходным переходам и проявлять особую осторожность в условиях ограниченной видимости.

Водителям мопедов, мотоциклов и скутеров следует быть более осторожными, особенно в ветреную погоду, и по возможности ограничивать свое передвижение. Сильный ветер затрудняет управление этими транспортными средствами и увеличивает риск опрокидывания.

Не следует забывать, что при таких погодных условиях любое ответственное поведение способствует предотвращению возможных дорожно-транспортных происшествий.