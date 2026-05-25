Импорт товаров в Грузию сократился в январе-апреле 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Импорт товаров в Грузию в январе-апреле 2026 года составил $5,7 млрд, что на 4,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на Geostat.

Снижение в основном было обусловлено сокращением импорта легковых автомобилей на 23%, что связано с падением реэкспорта автомобилей на 29%. За отчетный период Грузия импортировала автомобили на сумму $926 млн.

Сокращение также последовало за повышением акцизов на транспортные средства, введенным парламентом с 1 апреля.

Нефтепродукты заняли второе место по объему импорта — $471 млн, что на 19% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост в основном связан с повышением цен на топливо.

Импорт природного газа составил $254 млн, увеличившись на 17% в годовом выражении.

Данные Geostat также показывают, что в этом году Грузия импортировала сырую нефть на сумму $118 млн после запуска первого в стране полномасштабного нефтеперерабатывающего завода Black Sea Petroleum. В январе-апреле экспорт переработанных нефтепродуктов из Грузии составил $324 млн.

Согласно данным статистического ведомства, вся импортированная в этом году сырая нефть поступила в Грузию из России.

В отчетный период также вырос импорт фитингов, лекарственных средств и медных руд, тогда как импорт грузовых автомобилей сократился.