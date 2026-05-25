Искусственный интеллект и выбор малых государств

Завершилась трехдневная VIII Международная научная конференция исследователей в области экономики и управления (ISCEMR) UNEC, посвященная теме «Искусственный интеллект и стратегический выбор малых государств».

Основной темой обсуждения стали особенности и различные подходы малых государств к применению искусственного интеллекта (ИИ) как в целом, так и в отдельных областях. Мы посчитали полезным поделиться двумя обобщенными мнениями, высказанными в этом направлении:

1. Для малых стран выбор между конкуренцией с крупными странами в области ИИ в создании новых технологий или приоритетным эффективным применением новейших технологий имеет особое значение. Для малых государств выбор между «копированием» современных зарубежных технологий или созданием собственной модели не является ключевым вопросом. На конференции прозвучало мнение, что наилучшим вариантом является серьезное изучение технологий ИИ, их адаптация к местным реалиям и сосредоточение усилий на решении местных проблем. Также было отмечено, что для малых стран изучение направления изменений в этой области и логики инноваций важнее, чем изучение технологий, связанных с ИИ. Также, в качестве одного из важных вопросов, была подчеркнута необходимость определения не слишком большого, ограниченного числа приоритетов для малых государств.

2. Состоялось широкое обсуждение роли ИИ в образовании. Главным и наиболее важным вопросом в этом контексте стало то, что ИИ следует интегрировать в образовательный процесс таким образом, чтобы он способствовал когнитивному развитию. Было отмечено, что правильнее вначале инвестировать в учителей, а не в технологии в образовании. Была подчеркнута важность создания баз данных и образовательного контента на родном языке малых стран. Было отмечено, что нет необходимости «копировать» системы образования других стран. В эпоху искусственного интеллекта изменение подхода к образованию и превращение ИИ во вспомогательный инструмент в образовательном процессе является правильной. Аналогичным образом, в качестве ключевой задачи было подчеркнуто формирование национальной модели образования, которая не ставит целью замену учителей искусственным интеллектом, и которая включает в себя укрепление новой роли учителей и развитие национального человеческого потенциала. Отношение к наиболее часто встречающейся в области ИИ идее «специалистов нет или их очень мало», а также подход к подготовке специалистов в области ИИ могут быть сформированы после уточнения вышеуказанных и других подобных вопросов.

Перед малыми государствами в эпоху искусственного интеллекта открывается историческая возможность. В этой связи целесообразно серьезно изучить глобальные технологии в области искусственного интеллекта и стремиться к их применению в местных решениях. Таким образом, общая идея заключалась в том, что малые страны также могут добиться больших успехов в области ИИ, и у них даже есть ряд преимуществ, включая гибкость, быстрое принятие решений и возможность проводить более оперативные реформы в системе образования. Главный вопрос зависит от правильного определения подхода. «Стратегия развития искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы», утвержденная Президентом Ильхамом Алиевым 19 марта 2026 года, учитывает существующие преимущества и особенности Азербайджана и гарантирует успех в области ИИ в Азербайджане.

Адалат Мурадов,

Ректор UNEC, профессор.