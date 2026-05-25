Азербайджан играет важную роль в развитии Среднего коридора – генсек UNCTAD (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан играет важную роль в развитии логистики, инфраструктуры и транспортной взаимосвязанности в рамках Среднего коридора и других региональных проектов.

Об этом в интервью Trend заявила Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UN Trade and Development, UNCTAD) Ребека Гринспан.

По словам Р.Гринспан, Азербайджан становится одним из новых значимых участников глобальной платформы, выступая важным мостом между Европой и Азией.

«Азербайджан - это важный голос, важный мост, страна, стремящаяся к достижению консенсуса», - отметила она.

Генсек UNCTAD также высоко оценила деятельность Международного центра Низами Гянджеви, подчеркнув его роль в укреплении международного диалога.

По ее словам, Азербайджан играет большую роль в развитии логистики, инфраструктуры и региональной связанности не только в рамках Среднего коридора, но и в других проектах.

Она также отметила высокий потенциал Азербайджана в сфере "зеленой" энергетики. По ее словам, особое впечатление на нее произвели планы по обеспечению возобновляемой энергией территорий, которые планируется восстановить и заселить в рамках мирного процесса.

«Если Азербайджан сможет инвестировать в возобновляемую энергетику, страна сможет стать очень важным игроком в сфере устойчивой энергетики», - сказала Генеральный секретарь UNCTAD.

Р.Гринспан напомнила, что в настоящее время Азербайджан экспортирует газ в 16 стран.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.