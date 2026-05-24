Названы страны-импортеры цитрусовых из иранской провинции Мазандаран

БАКУ/Trend/ - C сентября прошлого года цитрусовые из расположенной на севере Ирана провинции Мазандаран экспортировались преимущественно в страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава управления сельского хозяйства провинции Мазандаран Асадулла Теймури.

По его словам, за указанный период из провинции было экспортировано 95 тысяч тонн цитрусовых.

Теймури добавил, что в общей сложности за этот период из региона было вывезено более 152 тысяч тонн цитрусовых и киви. В частности, экспорт киви составил 57,6 тысячи тонн, из них 19,6 тысячи тонн было отправлено в Индию, а 38 тысяч тонн — в другие страны.

Отметим, что в иранской провинции Мазандаран насчитывается 460 тысяч гектаров сельскохозяйственных и садовых угодий. Ежегодно здесь выращивается более 7 миллионов тонн продукции 72 видов. Провинция Мазандаран занимает первое место в стране по производству 15 видов сельскохозяйственной и бахчевой продукции.