  1. Главная
  2. Иран

В Иране опровергли заявление Трампа о полном открытии Ормузского пролива

Иран Материалы 24 мая 2026 04:46 (UTC +04:00)
В Иране опровергли заявление Трампа о полном открытии Ормузского пролива
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Иран опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение будет предусматривать полное открытие Ормузского пролива.

Как передает Trend, об этом сообщают иранские СМИ.

Сообщается, в случае возможного соглашения Ормузский пролив все равно останется под контролем Ирана. Также отмечается, что представленные Трампом детали соглашения являются неполными и не соответствующими действительности.

Также говорится, что Иран готов согласиться на восстановление судоходства до довоенного уровня, однако это ни в коем случае не означает свободный проход, как до войны.

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости