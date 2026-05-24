В Иране опровергли заявление Трампа о полном открытии Ормузского пролива

БАКУ /Trend/ - Иран опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение будет предусматривать полное открытие Ормузского пролива.

Как передает Trend, об этом сообщают иранские СМИ.

Сообщается, в случае возможного соглашения Ормузский пролив все равно останется под контролем Ирана. Также отмечается, что представленные Трампом детали соглашения являются неполными и не соответствующими действительности.

Также говорится, что Иран готов согласиться на восстановление судоходства до довоенного уровня, однако это ни в коем случае не означает свободный проход, как до войны.