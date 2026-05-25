Официальный курс азербайджанского маната на 25 мая
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 25 мая.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9792 маната, 1 турецкая лира - 0,0372 маната, а 100 российских рублей - 2,3845 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9792
AUD 1,2188
BYN 0,6056
AED 0,4628
KRW 0,1126
CZK 0,0815
CNY 0,2507
DKK 0,2649
GEL 0,6356
HKD 0,217
INR 0,0178
GBP 2,2922
SEK 0,1829
CHF 2,1743
ILS 0,5887
CAD 1,2313
KWD 5,4912
KZT 0,3598
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5539
MDL 0,0979
NOK 0,1837
UZS 0,0141
PKR 0,6095
PLN 0,4671
RON 0,3773
RUB 2,3845
RSD 0,0168
SGD 1,3314
SAR 0,453
xdr 2,3229
TRY 0,0372
TMT 0,4857
UAH 0,0385
JPY 1,0701
NZD 0,999

