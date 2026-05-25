Официальный курс азербайджанского маната на 25 мая

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 25 мая.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9792 маната, 1 турецкая лира - 0,0372 маната, а 100 российских рублей - 2,3845 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9792
|AUD
|1,2188
|BYN
|0,6056
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1126
|CZK
|0,0815
|CNY
|0,2507
|DKK
|0,2649
|GEL
|0,6356
|HKD
|0,217
|INR
|0,0178
|GBP
|2,2922
|SEK
|0,1829
|CHF
|2,1743
|ILS
|0,5887
|CAD
|1,2313
|KWD
|5,4912
|KZT
|0,3598
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5539
|MDL
|0,0979
|NOK
|0,1837
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6095
|PLN
|0,4671
|RON
|0,3773
|RUB
|2,3845
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3314
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3229
|TRY
|0,0372
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0385
|JPY
|1,0701
|NZD
|0,999