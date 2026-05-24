В результате ракетных ударов по Киеву повреждено здание посольства Азербайджана

Политика Материалы 24 мая 2026 10:45 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - В результате массированных ракетных ударов российской армии по украинской столице - Киеву серьезно повреждена гражданская инфраструктура.

Как сообщает Trend, некоторые ракеты были нацелены на Шевченковский район, где расположено посольство Азербайджана в Украине. Часть их упала в 300 метрах от посольства. В результате авиаударов были разбиты окна посольства.

В результате ракетных ударов по районам, прилегающим к посольству, рынок «Лукьяновка» и торговый центр «Квадрат» были полностью разрушены. Также зафиксированы повреждения некоторых жилых зданий.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, в результате авиаударов погибли по меньшей мере два человека, более 40 получили ранения. 28 раненых были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

