Трамп пообещал Нетаньяху добиться ликвидации ядерной программы Ирана

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Trend, об этом сообщают израильские СМИ.

Согласно информации, в ходе разговора Трамп заявил, что результатом урегулирования конфликта с Ираном должно стать прекращение иранской ядерной программы.

Сообщался, Трамп постарался заверить Нетаньяху в том, что итоговое соглашение с Тегераном приведет к сворачиванию его ядерной деятельности.

В свою очередь, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль оставляет за собой право реагировать на любые угрозы, где бы они ни возникали, включая территорию Ливана.