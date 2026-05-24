В Иране выросли налоговые поступления

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (21 марта 2025 года – 20 марта 2026 года) налоговые поступления в Иране выросли на 37% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 года – 20 марта 2025 года).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Организацию по налоговым вопросам Ирана.

Согласно информации, в прошлом иранском году налоговые поступления в Иране составили 17 квадриллионов риалов (около 12,8 миллиарда долларов).

Указанный объем налоговых поступлений составил 92% от средств, предусмотренных в государственном бюджете страны.

В прошлом иранском году в госбюджете Ирана доходы по налогам в целом были предусмотрены в размере 20,8 квадриллиона риалов (около 15,7 миллиарда долларов). Из них 18,2 квадриллиона риалов (около 13,7 миллиарда долларов) приходятся на налоговые доходы, а 2,64 квадриллиона риалов (около 2 миллиардов долларов) связаны с таможенными доходами.

Отметим, что налоговые доходы включают в себя налоги с юридических лиц, подоходный налог, налог на богатство и другие. В последние годы эти доходы играют фундаментальную роль в бюджете Ирана.