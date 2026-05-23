Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в области военного образования (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Делегация во главе с начальником Национального университета обороны Республики Казахстан генерал-майором Бауржаном Абжановым посетила нашу страну.
Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.
Сначала гости посетили Аллею шехидов, возложили цветы и почтили
память шехидов.
Затем ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндуз Абдулов встретился с делегацией.
На встрече казахстанской делегации был представлен брифинг об истории создания университета, системе образования и основных направлениях деятельности, а также дана подробная информация об успешных реформах, проведенных в азербайджанской армии в области военного образования, и их положительных результатах. Было отмечено, что взаимный обмен опытом в сфере военного образования имеет важное значение для повышения знаний и навыков военнослужащих.
В рамках визита делегация посетила Центр военных игр, Военный институт имени Гейдара Алиева и Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского Национального университета обороны, где ознакомилась с созданными условиями.
Гостям была предоставлена подробная информация о жизненном пути
и политической деятельности общенационального лидера в музее
Гейдара Алиева, расположенном на территории учебных заведений.
Руководитель казахстанской делегации оставил памятную запись в «Книге почётных гостей».
В Музее Победы гости были проинформированы о значимости исторической Победы, одержанной в ходе Отечественной войны. В завершение стороны обменялись памятными подарками, было сделано фото на память.