ЕБРР готов распространить опыт Гянджи на другие города Азербайджана в программе «Зеленые города» (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Второй по величине город Азербайджана Гянджа успешно разработал План действий «Зеленого города» и перешел к активной фазе реализации в рамках программы ЕБРР «Зеленые города». ЕБРР ожидает, что и другие азербайджанские города последуют этому примеру.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend директор ЕБРР, руководитель департамента энергетики Евразии (Турция, Кавказ, Центральная Азия и Монголия) Шуле Кылыч.

«История успеха Гянджи внушает нам уверенность, что и другие города последуют этому примеру по всему Азербайджану. Мы готовы и будем рады поддержать другие города в присоединении к нашей программе «Зеленые города», – сказала она.

Кылыч подчеркнула, что поддержка ЕБРР в Азербайджане выходит далеко за рамки городских проектов и охватывает возобновляемую энергетику и устойчивую инфраструктуру.

«Только в Азербайджане мы профинансировали более 1,2 гигаватта ветровой и солнечной генерации масштабных проектов и остаемся единственным многосторонним банком развития, который поддержал все такие проекты в стране», – отметила она.

Она добавила, что банк также оказал значительную техническую поддержку энергетическому сектору страны, включая аукционы в сфере возобновляемой энергии, запущенные на COP29 в Баку, реформы регулирования, интеграцию в сеть, разработку низкоуглеродного пути и поддержку стратегии зеленого водорода.

«Одним из наших главных преимуществ является то, что ЕБРР активно поддерживает развитие возобновляемых источников энергии и энергетической инфраструктуры как в странах Центральной Азии, так и в Европе. Поэтому мы хорошо позиционированы для работы через границы, оказывая поддержку на местах, помогая мобилизовать частный капитал вместе с нашими международными партнерами и финансируя устойчивую инфраструктуру для дальнейшей интеграции», – пояснила Кылыч.

Обсуждая интеграцию возобновляемой энергии в устаревающие городские сети, например, в Баку и Стамбуле, она подчеркнула, что это требует модернизации сетей, инвестиций в инфраструктуру передачи и распределения, внедрения технологий «умных сетей» и систем накопления энергии, а также улучшенных межсетевых соединений и управления сетями.

«ЕБРР играет важную роль в снижении рисков, связанных с этим крупномасштабным переходом. Помимо предоставления долгосрочного финансирования, мы поддерживаем такие проекты через реформы регулирования и техническую помощь, направленную на укрепление инвестиционной среды и повышение инвестиционной привлекательности», – отметила она.

Кылыч добавила, что банк тесно сотрудничает с правительствами, энергетическими компаниями, спонсорами и коммерческими кредиторами для привлечения частного сектора и повышения уверенности инвесторов в более чистых и устойчивых энергетических системах.

Касаясь освобожденных территорий Азербайджана, она подтвердила, что ЕБРР готовит новую программу совместно с Европейским союзом для поддержки внутренне перемещенных лиц, возвращающихся в Карабах.

«Банк в настоящее время работает с Европейским союзом над программой поддержки внутренне перемещенных лиц, возвращающихся в Карабах, путем создания устойчивых экономических возможностей для них. Это будет включать поддержку частного сектора и развитие навыков», – сказала Кылыч.

«Программа находится на стадии подготовки. И Бакинский офис скоро сможет предоставить больше информации об этом», – добавила она.

Кылыч также обсудила работу банка в Центральной Азии, отметив, что ЕБРР является крупнейшим инвестором в возобновляемую энергетику региона, профинансировав более 6,5 гигаватта установленной мощности возобновляемых источников и мобилизовав 4,2 миллиарда евро для энергетического сектора.

«Банк применяет комплексный подход к поддержке энергетического перехода, инвестируя не только в возобновляемую энергию, но и в создание вспомогательной инфраструктуры, необходимой для интеграции в энергетическую систему, и поэтому приоритетно финансирует проекты по модернизации сетей и региональной инфраструктуры», – пояснила она.

Она отметила, что национальный оператор сети Казахстана KEGOC является партнером ЕБРР с 1990-х годов, и банк поддержал семь проектов, включая проект интеграции Западной зоны, соединяющий изолированную западную энергетическую зону с национальной сетью через более чем 600 километров высоковольтных линий электропередачи.

«В апреле 2026 года на Региональном экологическом саммите в Астане ЕБРР подписал меморандум о взаимопонимании с правительством Казахстана, объявив о платформе инвестиций в справедливый энергетический переход (QaJET). Ожидается, что платформа мобилизует до 20 миллиардов евро инвестиций для развертывания 10 гигаватт мощности возобновляемой энергии к 2035 году», – сказала Кылыч.

По ее словам, ЕБРР уже профинансировал первый проект QaJET — одногигаваттный ветровой проект Mirny, разработанный TotalEnergies и местными партнерами, включая аккумулятор на 300 мегаватт.

«Мы сразу приступили к работе в рамках QaJET и профинансировали его первый проект, одногигаваттный Mirny Wind, с 300-мегаваттным аккумулятором на 600 мегаватт-часов, разработанным TotalEnergies вместе с местными партнерами, для чего банк мобилизовал около 550 миллионов долларов США», – сказала она.

«Включение аккумуляторного компонента является критическим элементом для обеспечения устойчивой интеграции проекта в энергетическую систему Казахстана», – добавила Кылыч.

Говоря об Узбекистане, она отметила, что ЕБРР поддерживает расширение возобновляемой энергетики в стране через инвестиции в инфраструктуру передачи и сотрудничество с Национальной электрической сетью Узбекистана (NEGU).

«Мы профинансировали высоковольтные линии передачи протяженностью в несколько сотен километров, а также крупные подстанции, соединяющие новую ветровую и солнечную генерацию в удаленных районах с центральной сетью. Мы также формируем сильный портфель новых сетевых проектов для дальнейшего расширения», – сказала она.

Кылыч также подчеркнула, что банк оказывает техническую помощь для укрепления корпоративного управления NEGU, улучшения реализации проектов и повышения способности управлять все более сложными энергетическими системами.