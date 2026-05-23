Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,09 доллара США, или на 3,6%, составив 110,05 доллара США за баррель.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 4,09 доллара США, или на 3,7%, и составила 107,73 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 4,47 доллара США, или на 5%, составив 85,05 доллара США за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 4,48 доллара США, или на 4%, составив 107,23 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.