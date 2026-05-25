Обнародован потенциал производства электроэнергии малыми ГЭС в Иране

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 20 апреля выработка электроэнергии малыми гидроэлектростанциями Ирана достигла 298 гигаватт-часов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Организацию по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Ирана.

Отмечается, что 2,5% потенциала производства электроэнергии на основе возобновляемых источников в Иране приходится на ветровые электростанции.

Добавим, что по состоянию на 20 апреля потенциал производства электроэнергии на основе возобновляемых источников в Иране составил 4,6 тысячи мегаватт, а годовой объём выработки — 8,84 тысячи гигаватт-часов.

Благодаря указанному объёму производства электроэнергии удалось сэкономить 2,3 миллиарда кубометров природного газа и 15,5 миллиона кубометров воды.

Также данный объём производства электроэнергии позволил предотвратить выброс в окружающую среду 4,42 миллиона тонн CO2 и обеспечить электричеством 2,8 миллиона семей.