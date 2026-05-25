  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Владимир Путин посетит Казахстан с госвизитом

Казахстан Материалы 25 мая 2026 10:23 (UTC +04:00)
Владимир Путин посетит Казахстан с госвизитом
Фото: Кремль
Мадина Усманова
Мадина Усманова
Все материалы

АСТАНА/Trend/ - 27-29 мая Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

28 мая с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза пройдет Евразийский экономический форум. 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости