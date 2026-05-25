Владимир Путин посетит Казахстан с госвизитом

АСТАНА/Trend/ - 27-29 мая Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

28 мая с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза пройдет Евразийский экономический форум. 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.