ЕАБР о финансировании экопроектов в Центральной Азии (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) акцентирует внимание на конкретной пользе для местных сообществ в своих совместных инфраструктурных проектах с Фондом зеленого климата (GCF) и Всемирным банком.

Об этом сообщил Trend источник из Аналитического департамента Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Подход ЕАБР к обеспечению измеримой пользы для местных сообществ в крупных инфраструктурных проектах основан на двух десятилетиях присутствия на местах во всех пяти государствах Центральной Азии. На практике это означает, что банк структурирует инвестиции не только с точки зрения макроэкономического эффекта, но и для достижения ощутимых результатов на локальном уровне", - заявил источник.

Банк выделил портфель проектов на 2025 год, общая сумма которых составляет 782 миллиона долларов США, в качестве примеров этой стратегии.

"Проектные обязательства банка на 2025 год - общим объемом 782 миллиона долларов по пяти инвестициям - включают реконструкцию алматинской тепловой электростанции с переходом с угля на газ, реконструкцию водопроводного трубопровода Астрахань-Мангышлак, строительство крупной ветроэлектростанции в Казахстане, гидроэлектростанции Куланак и солнечной станции в регионе Иссык-Куль в Кыргызстане. Каждый из этих проектов напрямую влияет на стоимость энергии, доступ к воде и качество воздуха в сообществах вокруг них", - пояснил источник.

В области водных ресурсов ЕАБР учитывает климатические риски при планировании проектов.

"В части водных ресурсов банк оценивает свой портфель с учетом различных климатических сценариев, при этом дефицит воды и экстремальные температуры определены как основные источники потенциальных потерь - это позволяет принимать инвестиционные решения с учетом устойчивости наиболее уязвимых слоев населения, а не только финансовой отдачи", - отметил источник.

Благодаря глубокому региональному знанию и партнерству с международными фондами развития ЕАБР стремится реализовывать "зеленые" инфраструктурные проекты, которые приносят пользу как региональной экономике, так и повседневной жизни местных сообществ, создавая модель устойчивого развития для Центральной Азии.