ЕБРР и Таджикистан: Как международные инвестиции меняют инфраструктуру страны

БАКУ /Trend/ - Вице-президент по политике и партнерству Европейского банка реконструкции и развития Марк Боуман будет находиться с визитом в Таджикистане с 25 по 28 мая, где проведет переговоры с премьер-министром страны, руководством Национального банка, министрами финансов, энергетики и промышленности, а также примет участие в международной конференции высокого уровня в рамках Водного десятилетия ООН 2018–2028 годов.

Помимо Душанбе, делегация ЕБРР посетит Худжанд, где ознакомится с реализацией проектов, финансируемых банком. На сегодняшний день общий объем инвестиций ЕБРР в Таджикистан превысил 1 млрд евро, распределенных по 192 проектам.

Сам по себе визит Боумана отражает гораздо более широкий процесс - постепенное углубление сотрудничества между ЕБРР и Таджикистаном, которое за последние годы перестало ограничиваться исключительно точечным финансированием инфраструктуры. Речь идет уже о формировании устойчивой модели долгосрочного взаимодействия, в которой энергетика, водные ресурсы, модернизация сетей и климатическая устойчивость начинают рассматриваться как единый стратегический контур.

Показательно, что центральное место в повестке занимают вопросы энергетики и управления водными ресурсами. Для Таджикистана эта тема имеет системное значение. Страна обладает одним из крупнейших гидроэнергетических потенциалов в регионе, однако одновременно сталкивается с проблемами изношенной инфраструктуры, высоких потерь электроэнергии и необходимости масштабной модернизации сетей.

Именно в этом контексте в последние месяцы активизировались переговоры между министерством энергетики и водных ресурсов Таджикистана и ЕБРР. В ходе встречи министра Далера Джумы с главой ЕБРР в республике Хольгером Вифелем стороны обсуждали привлечение льготного финансирования для сокращения потерь электроэнергии, развитие солнечной генерации и строительство гидроэлектростанций в бассейне реки Зарафшан. Отдельное внимание уделялось механизмам привлечения частных инвесторов в энергетический сектор.

Финансовая архитектура сотрудничества также постепенно усложняется. Недавнее решение о предоставлении Таджикистану 49,6 млн евро на проекты по снижению потерь электроэнергии в Согдийской и Хатлонской областях демонстрирует переход к комбинированным механизмам поддержки. Из этой суммы 28 млн евро предоставляются в виде кредита сроком на 20 лет под 0,5% плюс ставка "Euribor", а остальная часть выделяется как грант. Подобные схемы позволяют международным финансовым институтам одновременно поддерживать модернизацию инфраструктуры и снижать долговую нагрузку на национальную экономику.

На данный момент портфель ЕБРР в Таджикистане оценивается примерно в 509 млн евро и включает 73 проекта. Однако гораздо важнее другое: банк постепенно расширяет присутствие не только в государственных инфраструктурных инициативах, но и старается стимулировать участие частного капитала. Пока доля частного сектора в портфеле остается сравнительно низкой - около 11%, однако сама постановка этого вопроса показывает изменение подхода международных финансовых институтов к экономике страны.

На региональном уровне растущее взаимодействие Душанбе и ЕБРР совпадает с более широкими изменениями в Центральной Азии. Международные финансовые структуры все активнее рассматривают регион как перспективную площадку для проектов в сфере энергетического перехода, водной безопасности и транспортной взаимосвязанности. В этом контексте Таджикистан, обладающий значительными водными ресурсами и энергетическим потенциалом, получает возможность усилить свою роль в региональной инфраструктурной архитектуре.

В дальнейшем развитие отношений между ЕБРР и Таджикистаном может развиваться по нескольким сценариям. Один из них предполагает ускоренное расширение энергетических и инфраструктурных проектов с более активным привлечением международного частного капитала и развитием возобновляемой энергетики. Другой вариант связан с сохранением нынешней модели, при которой основное внимание будет сосредоточено на модернизации существующих сетей и повышении эффективности энергосистемы.

Не исключен и сценарий постепенного расширения сотрудничества за пределы энергетики - в направлениях водного управления, промышленной модернизации и региональной транспортной инфраструктуры. При этом дальнейшая динамика будет зависеть как от внутренней экономической политики Таджикистана, так и от общей инвестиционной стратегии международных финансовых институтов в Центральной Азии.