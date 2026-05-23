Современная градостроительная политика в Азербайджане: устойчивое развитие, реконструкция и региональная трансформация

БАКУ /Trend/ - С начала XXI века градостроительная политика в Азербайджане вступила в новый этап, при котором подход перестал ограничиваться развитием лишь отдельных населенных пунктов и начал охватывать комплексное планирование целых регионов. Расширение экономических возможностей в стране, рост социального благосостояния и реформы, проводимые в сфере государственного управления, создали условия для формирования более современной и долгосрочной модели развития в области градостроительства. В этот период развитие городов оценивалось не просто как архитектурно-строительный вопрос, а как стратегическое направление, напрямую связанное с экономикой, экологией, транспортом, социальным благополучием и человеческим капиталом.

В конце XX века военная агрессия Армении против Азербайджана, в результате которой сотни тысяч людей стали вынужденными переселенцами из своих родных краев, поставила перед градостроительной политикой страны серьезные вызовы. Расселение населения, изгнанного из Карабаха и с территории Армении, преимущественно в Баку и других крупных городах, ускорило процесс урбанизации, сформировав дополнительное давление на жилищное обеспечение, коммунальные услуги, транспортную инфраструктуру и социальные объекты. Усиление экономического потенциала страны стало главным приоритетом для устранения существующих проблем.

В результате стратегии развития, определенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, удалось добиться экономической стабильности; нефтяная стратегия и возможности международного сотрудничества значительно увеличили финансовые ресурсы Азербайджана. За счет сформировавшихся экономических ресурсов были предприняты важные шаги в направлении улучшения социального положения вынужденных переселенцев, создания новых жилых массивов, реализации инфраструктурных проектов и расширения занятости. Программы, реализованные в тот период, создали прочную основу для обновления городского хозяйства и развития регионов.

За годы независимости облик Баку полностью изменился, и город превратился в один из ведущих центров региона благодаря современным образцам архитектуры, широким проспектам, обновленным паркам и крупным инфраструктурным проектам. Работы по благоустройству и созиданию, проводимые в столице, не только изменили внешний вид города, но и послужили повышению качества жизни жителей, росту туристического потенциала и укреплению инвестиционной среды.

Градостроительная политика не ограничилась столицей — были реализованы масштабные проекты, охватывающие различные регионы страны. Решения, принятые Президентом Ильхамом Алиевым в направлении создания промышленных зон и экономических парков, заложили основу нового этапа в развитии регионов. Создание Сумгайытского, Гарадагского, Балаханского, Пираллахинского, Мингячевирского, Нахчыванского и Гаджигабульского промышленных парков, а также "Экономической зоны Аразской долины" внесло важный вклад в расширение производственных возможностей в стране, открытие новых рабочих мест и развитие ненефтяного сектора.

В то же время в целях поддержки малого и среднего предпринимательства были сформированы промкварталы в городах Масаллы, Нефтчала, Сабирабад и Шарур. Данная модель принесла важные результаты с точки зрения повышения экономической активности в регионах, расширения местного производства и укрепления предпринимательской среды. В результате принятых мер в регионах ускорилось социально-экономическое развитие и возникли новые центры урбанизации.

Реформы, проводимые в промышленной и градостроительной политике, оказали существенное влияние и на улучшение экологической ситуации. В частности, реконструкция территории "Черного города" в Баку стала одним из успешных примеров трансформации в сфере градостроительства. Территория была определена под жилые массивы, объекты общественного обслуживания и современные бизнес-пространства. Наряду с этим, предпочтение было отдано проектам, соответствующим концепции «зеленого города».

Историческая Победа, одержанная в Отечественной войне 2020 года, открыла новый этап в градостроительной политике Азербайджана. На освобожденных от оккупации территориях начались широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению, а перестройка разрушенных городов и сел в соответствии с современными стандартами стала приоритетным направлением. В рамках программы «Великое возвращение» обеспечивается возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли, создаются новые населенные пункты, социальные объекты и производственная инфраструктура.

В рамках проектов, реализуемых на освобожденных территориях, особое значение придается концепциям «умного города» и «умного села». Создание Агдамского промышленного парка стало одним из важных шагов, служащих восстановлению экономического потенциала этих регионов. Созидательные работы, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, базируются на современных принципах урбанизации и вместе с тем включают в себя сохранение историко-культурного наследия. Концепция развития каждого города в Азербайджане разрабатывается с учетом его природно-географических особенностей, исторического наследия и сформировавшихся традиций. При составлении генеральных планов учитываются показатели транспортных связей, экологического баланса и демографии не только конкретного города, но и региона в целом. Данный подход направлен на обеспечение устойчивого и сбалансированного развития городов.

В современных градостроительных программах человеческий фактор считается одним из главных приоритетов. В числе основных направлений — построение устойчивых транспортных систем для комфортного и безопасного передвижения населения, развитие общественного транспорта, расширение велосипедных и пешеходных зон, а также применение «зеленых» и цифровых решений. Наряду с этим, внедряются новые механизмы в области управления отходами, энергоэффективности и охраны окружающей среды.

В генеральных планах особое внимание уделяется также вопросам образования, занятости и социального развития молодежи. С учетом демографических показателей планируется строительство новых школ, университетов, спортивных и культурных объектов, а создание инновационных возможностей для трудоустройства молодежи определяется как одно из приоритетных направлений. Цель заключается не только в строительстве современных городов, но и в формировании социально устойчивой и ориентированной на человека жизненной среды.

Шеки, обладающий древней историей и богатым архитектурным наследием, находится в центре особого внимания как один из важнейших культурных и туристических центров Азербайджана. В целях сохранения исторических объектов, включенных ЮНЕСКО в Список всемирного наследия, работы по обновлению в городе осуществляются с большой чуткостью. Сочетание сохранения исторического облика Шеки с модернизацией инфраструктуры считается важным примером градостроительной политики.

Шабран же, расположенный на историческом Великом Шелковом пути, с древних времен известен как центр торговли и ремесел. В современную эпоху город привлекает внимание как один из регионов, развивающихся в сфере курортного потенциала, переработки сельскохозяйственной продукции и производства энергии. Развитие Шабрана оценивается как пример параллельного осуществления сохранения исторического наследия и экономической модернизации.

Таким образом, осуществляемая в Азербайджане современная градостроительная политика не ограничивается лишь возведением новых зданий и инфраструктуры, но в то же время служит повышению социального благосостояния, ускорению экономического развития и сохранению историко-культурного наследия. Крупномасштабные проекты, реализуемые в стране, не только обеспечивают устойчивое развитие городов, но и создают условия для формирования ориентированной на человека современной среды проживания. Работы по реконструкции, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, привлекают внимание как один из важнейших примеров рассчитанной на будущее стратегии развития Азербайджана. В результате такого подхода азербайджанские города, сочетая современные принципы урбанизации с национальными ценностями и историческим наследием, превращаются в развивающиеся и обновляющиеся пространства региона.