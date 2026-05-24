Обнародован потенциал производства электроэнергии на биомассовых электростанциях в Иране

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 20 апреля потенциал производства электроэнергии на биомассовых (биомасса) электростанциях в Иране составил 22,1 мегаватт-часа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Организацию по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Ирана.

Согласно информации, к указанной дате производство электроэнергии на биомассовых электростанциях Ирана достигло 116 гигаватт-часов.

Отмечается, что 0,5% потенциала производства электроэнергии из возобновляемых источников в Иране приходится на ветровые электростанции.

Добавим, что по состоянию на 20 апреля потенциал производства электроэнергии из возобновляемых источников в Иране составил 4,6 тысячи мегаватт, а годовое производство — 8,84 тысячи гигаватт-часов.

При указанном объеме производства электроэнергии сэкономлено 2,3 миллиарда кубометров природного газа и 15,5 миллиона кубометров воды.

Благодаря данному объему производства электроэнергии предотвращено попадание в окружающую среду 4,42 миллиона тонн CO2, а также обеспечено электроснабжение 2,8 миллиона семей.