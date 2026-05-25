bp внедрила технологию многоствольных скважин на АЧГ

БАКУ /Trend/ — Компания bp, являющаяся оператором разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), успешно внедрила технологию многоствольных скважин (MLT), впервые применив ее на АЧГ, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на bp.

"Это стало важным шагом в рамках усилий по максимизации добычи и поддержанию долгосрочного производства на одном из наиболее зрелых активов Каспийского региона", - сказали в компании.

Как отметили в bp, внедрение данной технологии позволяет решить технические сложности бурения через сложные геологические формации на месторождении, а также проблему ограниченного количества доступных слотов на платформах.

"Благодаря возможности проникновения в несколько пластов из одного ствола, многоствольные скважины считаются одним из наиболее эффективных решений для расширения доступа к резервуарам, повышения эффективности дренажа и максимизации отдачи от существующей инфраструктуры. Новый технологический подход является ключевым элементом стратегии bp по управлению снижением добычи на АЧГ, поддерживая долгосрочную устойчивость производства при оптимизации капитальных затрат. По мере перехода АЧГ в более сложную и зрелую стадию разработки технология многоствольных скважин, как ожидается, сыграет важную роль в вовлечении дополнительных запасов и продлении экономического срока эксплуатации актива", - сказали в компании.

Как подчеркнул региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли, это первый случай применения такой конструкции скважины на АЧГ, и он наглядно демонстрирует приверженность компании внедрению передовых технологий для максимизации извлечения ресурсов из существующих активов.

"В будущем подобные инновации будут иметь решающее значение для поддержания долгосрочной добычи и создания дополнительной стоимости. За счет увеличения контакта с пластом, повышения производительности буровых установок и операционной эффективности, а также оптимизации использования платформенных слотов при максимальном задействовании существующей инфраструктуры технология MLT становится прорывным решением для бурения на АЧГ. Мы считаем, что это один из самых эффективных способов продолжать безопасное, эффективное и ответственное энергоснабжение, одновременно продлевая срок эксплуатации этого актива мирового уровня", - сказал он.

Первая многоствольная скважина — C44 — уже успешно пробурена с платформы "Западный Азери". Это является первой многоствольной скважиной, пробуренной в Каспийском море. Проект подтвердил как техническую реализуемость, так и эффективность данной технологии в сложных условиях резервуаров АЧГ.

В рамках стратегического внедрения новых технологий на АЧГ компания bp планирует расширить программу бурения многоствольных скважин на всем месторождении. В 2026 году планируется запуск трех MLT-скважин, включая C44 и D41, которые должны быть введены в эксплуатацию в первой половине года. Долгосрочный план предусматривает бурение ряда дополнительных многоствольных скважин на АЧГ в 2027–2028 годах, что укрепит роль данной технологии как одного из ключевых факторов поддержания добычи на зрелом активе.

В компании подчеркнули, что ни одно решение в области многозабойных скважин не способно полностью охватить все особенности резервуаров АЧГ, поэтому стратегия разработки предусматривает применение оптимальной технологической конфигурации для каждой геологической цели. Это позволит обеспечивать высокую эффективность в различных геологических условиях. Подход также включает сочетание технологии MLT с горизонтальным бурением, современными системами геонавигации и интеллектуальными системами заканчивания скважин, включая контроль пескопроявления и управление притоком, что позволит дополнительно повысить коэффициент извлечения запасов на месторождении.