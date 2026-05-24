Карабахские скакуны представили Азербайджан на турнире в Германии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Делегация Федерации конного спорта Азербайджана, в состав которой вошли более 150 человек, успешно выступила на престижном турнире CHIO Aachen в немецком Аахене.
Как сообщили Trend в Федерации, соревнования прошли на арене Hauptstadion знаменитого комплекса Soers, рассчитанной на 40 тысяч зрителей.
В рамках программы Horse & Symphony перед зрителями выступили Военный оркестр Государственной пограничной службы Азербайджана и оркестр CHIO Aachen.
Особое внимание гостей мероприятия привлекли карабахские и
дильбазские скакуны, олицетворяющие многовековые традиции
азербайджанского коневодства. Национальная музыка Азербайджана была
встречена зрителями продолжительными аплодисментами.