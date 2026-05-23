Азербайджанские борцы завоевали еще две медали на чемпионате Европы U-15

БАКУ /Trend/ - В болгарском городе Самоков завершается чемпионат Европы U-15.

Как передает Trend, в четвертый день соревнований еще двое азербайджанских борцов поднялись на пьедестал почета.

Эльвин Наджафзаде (85 кг) в финале встретился с россиянином Ибрагимом Магомедовым. Поединок прошел в напряженной борьбе. Наш соотечественник уступал со счетом 1:4, однако проявил упорство и сумел совершить камбэк. Благодаря очкам, набранным в последние секунды, он одержал победу со счетом 5:4 и стал чемпионом Европы по вольной борьбе.

Гюлай Хасмамедова (36 кг) в решающей схватке проиграла россиянке Елизавете Кирилловой «на туше» и завоевала серебряную медаль.

Таким образом, количество медалей наших борцов на текущем турнире достигло шести: 4 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая.