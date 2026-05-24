Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ/ Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 мая.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, в некоторых частях Баку и Абшеронского полуострова ожидаются кратковременные дожди. В некоторых местах полуострова возможна кратковременная интенсивность осадков, ожидаются грозы. Юго-восточный ветер утром сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 16-19 градусов, днем – 20-24 градуса тепла. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность – 70-80 %.

В районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди. В некоторых местах возможны интенсивные осадки, грозы, град, в высокогорных районах выпадет снег. Ночью и утром местами туман. В некоторых местах умеренный западный ветер будет местами усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 14-17 градусов, днем – 23-28 градусов, в горах ночью - 5-10 градусов, днем – 13-18 градусов, а в некоторых местах – 20-23 градуса тепла.