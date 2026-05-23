БАКУ /Trend/ - В Азербайджане осуществляется цифровой учет деревьев. На данный момент в электронную систему внесено более 87 тысяч деревьев, и с помощью QR-кода можно получить информацию об их состоянии.

Об этом в интервью АМИ Trend и телеканалу ARB24 заявил министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов.

Министр отметил, что с 2025 года начаты работы по цифровому учету деревьев в городах. В основном кодирование деревьев и установка на них специальных табличек проводятся в центре города Баку. С помощью QR-кода граждане могут получить полную информацию о деревьях, а также поделиться замечаниями или предложениями.

«Эти обращения рассматриваются профильными подразделениями министерства экологии и природных ресурсов, на них предоставляются ответы, и при необходимости принимаются соответствующие меры. Подобная практика существует во многих странах, однако мы усовершенствовали этот процесс. Регистрация организована на общей карте посредством электронной страницы agac.az. В этой системе, считав QR-код или введя указанный на дереве код на сайт, можно увидеть локацию и расположение дерева. Пилотный проект стартовал в Сабаильском районе, и на учет уже поставлено более 87 000 деревьев. Интерес к проекту проявили и другие города; данные работы уже запущены в Сумгайыте, Гяндже и Мингячевире», — сказал он.