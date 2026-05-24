Южнокорейские компании заинтересовались фармацевтическим рынком Узбекистана

ТАШКЕНТ /В рамках международной выставки Pharma Eurasia & MedTech прошла встреча с представителями делегации, организованная совместно с KOTRA и объединившая руководителей 15 южнокорейских компаний, работающих в сферах фармацевтики и косметической промышленности, передает Trend.

Во время переговоров зарубежным участникам представили подробную информацию о рынках фармацевтики и косметики Узбекистана, текущих отраслевых реформах, инвестиционной среде и возможностях для ведения бизнеса.

Стороны также обсудили перспективы локализации производства, внедрения современных технологий, реализации инвестиционных инициатив и расширения двустороннего партнерства.

Представители делегации Республики Корея положительно оценили преобразования, проводимые в Узбекистане в фармацевтической и косметической отраслях, и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества.