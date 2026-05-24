США и Иран могут продлить режим прекращения огня на 60 дней

БАКУ /Trend/ - Меморандум, который вскоре могут подписать США и Иран, предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней.

Как сообщает Trend, об этом сообщают американские СМИ.

Кроме того, ожидается, что в течение этих 60 дней Иран возобновит транзит судов через Ормузский пролив. США, в свою очередь, не будут задерживать нефтяные танкеры, выходящие из Ирана.

Согласно плану, дополнительные 60 дней стороны используют для поиска решений наиболее серьезных разногласий. В частности, им предстоит выработать общий подход к иранской ядерной проблеме.