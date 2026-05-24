Иран планирует увеличить мощность ВИЭ в ближайшие дни

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни потенциал производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии в Иране увеличится в четыре раза по сравнению с периодом начала работы нынешнего правительства страны, находящегося у власти с августа 2024 года.

Как сообщает Trend, , об этом в ходе брифинга заявил заместитель председателя Организация по возобновляемой энергии и энергоэффективности Ирана Хамидреза Азими.

По его словам, на момент начала деятельности нынешнего правительства Ирана потенциал производства электроэнергии из возобновляемых источников составлял 1,25 тысячи мегаватт. В ближайшие дни этот показатель достигнет 5 тысяч мегаватт.

Азими отметил, что в настоящее время в 31 провинции страны ведутся активные работы по строительству более 900 солнечных электростанций.

Он подчеркнул, что каждый мегаватт электроэнергии, производимый солнечной электростанцией, позволяет ежегодно экономить более 500 тысяч кубометров топлива. В качестве примера он привел солнечную электростанцию мощностью 250 мегаватт в Сабзеварском районе провинции Хорасан-Резави на северо-востоке страны, ввод которой в эксплуатацию позволит экономить свыше 1,3 миллиона кубометров топлива в год.

Представитель организации также сообщил, что до 22 сентября ожидается увеличение потенциала производства электроэнергии возобновляемыми электростанциями в стране до 11 тысяч мегаватт.

Отметим, что по состоянию на 20 апреля потенциал производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии в Иране составлял 4,6 тысячи мегаватт, а объем годового производства — 8,84 тысячи гигаватт-часов.