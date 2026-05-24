МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с терактом в городе Кветта.

Как сообщает Trend, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.

"Решительно осуждаем чудовищный террористический акт в пакистанском городе Кветта, который привел к трагической гибели невинных людей.

С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям погибших и заявляем о нашей солидарности с братским народом и правительством Пакистана в этот трудный период. Подобные теракты во всех их формах и проявлениях не имеют оправдания", - говорится в публикации.