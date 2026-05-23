США перенаправили 100 торговых судов в Ормузском проливе - CENTCOM

БАКУ /Trend/ - В ходе блокады, введенной президентом Дональдом Трампом для судов, следующих через Ормузский пролив в иранские порты и обратно, были перенаправлены 100 торговых судов и задержаны еще четыре.

Как передает Trend, об этом Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило в социальной сети X.

Сообщается, что за последние шесть недель более 15 тысяч военнослужащих — солдат, моряков, морских пехотинцев и военнослужащих ВВС — перенаправили 100 судов, задержали четыре и разрешили проход 26 судам гуманитарной помощи.

В заявлении отмечается, что американские силы начали блокаду торговых судов, заходящих в и выходящих из иранских портов, 13 апреля. CENTCOM добавило, что в операции задействовано более 200 американских самолётов и военных кораблей, а также многочисленные эсминцы с управляемыми ракетами. «