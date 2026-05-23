Азербайджанский дипломат погиб в результате ДТП в Иране

БАКУ /Trend/ - Консул Азербайджанской Республики в иранском городе Тебриз погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Согласно информации, инцидент произошел на автомагистрали Джульфа-Тебриз, недалеко от поселка Маранд.

«Мы глубоко потрясены известием о гибели нашего уважаемого коллеги-дипломата Рамиля Рза оглу Имранова, работавшего консулом в Генеральном консульстве Азербайджанской Республики в Тебризе, в результате дорожно-транспортного происшествия на автомагистрали Джульфа–Тебриз, недалеко от поселка Маранд, во время исполнения им служебных обязанностей. В этот тяжелый день мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, родственникам и коллегам погибшего и желаем им терпения», — говорится в публикации.