Сахиб Пашазаде вошёл в историю узбекского вуза - первый иностранный диссертант (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Ташкенте в рамках международного форума "Музыкальное образование: к единой платформе в глобальном масштабе" в Узбекском национальном институте музыкального искусства имени Юнуса Раджаби состоялась международная научно-практическая конференция "Новые тенденции и интеграция инновационных процессов в узбекском национальном музыкальном искусстве".

В ходе мероприятия директору Международного центра мугама, заслуженному артисту Азербайджана, таристу Сахибу Пашазаде был вручён диплом о присуждении учёной степени доктора философии по искусствоведению (PhD), сообщили Trend Life в пресс-службе МЦМ.

Ректор института, профессор Элдор Шерманов поздравил музыканта, отметив, что согласно решению Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан от 8 мая 2026 года, ему официально присвоена учёная степень.

Он также подчеркнул, что Сахиб Пашазаде стал первым иностранным диссертантом в истории института, получившим учёную степень, а также первым исполнителем на национальном инструменте из Азербайджана, успешно защитившим научную работу в Узбекистане.

Сахиб Пашазаде, в свою очередь, выразил благодарность братскому Узбекистану, руководству института имени Юнуса Раджаби, научному руководителю и всем, кто поддерживал его на этом пути. Он отметил, что эта награда является символом многолетних дружеских и культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном.

Музыкант подчеркнул, что и в дальнейшем будет прилагать все усилия для укрепления сотрудничества между двумя странами в сфере культуры и образования.

Отметим, что в марте текущего года Сахиб Пашазаде успешно защитил диссертацию на тему "Особенности использования мугама в произведениях, написанных для тара" под научным руководством доктора наук Азатгюль Ташматовой в том же институте. В 2017 году он завоевал Гран-при XI Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" в Самарканде. С 2017 музыкант активно сотрудничал с ведущими творческими учебными заведениями Узбекистана - Государственной консерваторией, Государственным институтом искусств и культуры и Узбекским национальным институтом музыкального искусства имени Юнуса Раджаби. За это время он провел многочисленные концерты, мастер-классы и образовательные программы. Летом 2025 года министерство культуры Республики Узбекистан удостоило Сахиба Пашазаде высокой награды - медали "Посол культуры Узбекистана".

