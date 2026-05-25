БАКУ/ Trend/ - Грузооборот портов и терминалов Грузии увеличился в первом квартале 2026 года, сообщает Trend со ссылкой на данные Geostat.

За отчетный период было обработано 4,317 млн тонн грузов, что на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На генеральные грузы пришлось 49,1% общего объема, на наливные — 30,4%, а насыпные грузы составили 20,4%.

Несмотря на рост объемов грузоперевалки, количество судозаходов сократилось. В грузинские порты и терминалы зашло 401 судно, что на 50 меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Суда для перевозки генеральных грузов составили 51,6% всех заходов, танкеры для наливных грузов — 19,2%, контейнеровозы — 19,2%, остальная доля пришлась на балкеры и специализированные суда.

Снижение числа заходов было зафиксировано почти по всем категориям: число танкеров сократилось на 23%, специализированных судов — на 8,7%, судов для генеральных грузов — на 8,4%, контейнеровозов — на 6,1%, а балкеров — на 5%.

Большинство судов заходили под флагом Панамы — 18,2% от общего числа. Далее следуют Турция с 13,7%, Либерия — с 10% и Мальта — с 7,5%, тогда как на другие страны пришлось 50,6%.

Пассажиропоток через грузинские порты вырос на 53,6% — до 3,2 тыс. человек. При этом на выбывающих пассажиров пришлось 55,3% общего пассажиропотока.