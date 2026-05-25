Иранский "Кешаварзи Банк" раскрыл объем выданных кредитов

БАКУ /Trend/ — В период войны (28 февраля – 7 апреля 2026 года) иранский "Кешаварзи Банк" выдал производственным предприятиям сельскохозяйственного сектора кредиты на сумму 442 триллиона риалов (примерно 334 миллиона долларов).

По информации Trend, об этом заявил заместитель исполнительного директора банка Мохаммад Реза Пуяферд в интервью местным СМИ.

По его словам, кредиты были выданы на основании 105 тысяч заявок сельскохозяйственным производственным предприятиям.

Пуяферд добавил, что банковские резервы "Кешаварзи Банка" ограничены, и он не может в полной мере удовлетворить все потребности производственных предприятий.

Он сообщил, что с 22 декабря 2025 года "Кешаварзи Банк" выдал кредиты производственным предприятиям сельскохозяйственного сектора на сумму 976 триллионов риалов (примерно 738 миллионов долларов).

По его словам, указанные кредиты были выданы на основании 285 тысяч заявок.

Отметим, что иранский "Кешаварзи Банк" содействует оказанию всех видов услуг в направлении увеличения производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции и обеспечения продовольственной безопасности.