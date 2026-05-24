Пашинян заявил об открытии железной дороги Ахалкалаки - Карс

БАКУ/ Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале функционирования железнодорожной дороги Ахалкалаки–Карс.

Как передает Trend, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Пашиняна, железная дорога Ахалкалаки–Карс, как и железнодорожная инфраструктура Азербайджана, теперь открыта для осуществления экспортно-импортных операций Армении. Он назвал это важным событием для экономики страны.

Глава правительства отметил, что в настоящее время Армения имеет железнодорожное сообщение с Россией через территории Грузии и Азербайджана, а также с Китаем — через Россию и Казахстан. Теперь к этим направлениям добавился маршрут через Грузию и Турцию, который также обеспечивает связь с Европейским союзом.

Кроме того, Пашинян заявил, что в ближайшем будущем ожидается запуск прямого железнодорожного сообщения между Арменией и Турцией, Арменией и Азербайджаном, а также в перспективе — с Ираном через Нахчыван.

Он подчеркнул, что реализация проекта TRIPP позволит стать свидетелями этих изменений в обозримом будущем.