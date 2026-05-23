На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут созданы новые национальные парки

БАКУ/ Trend/ - В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах ведутся работы по созданию новых национальных парков.

Об этом в интервью Международному информационному агентству Trend и телеканалу ARB24 заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов.

Министр отметил, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями создания новых национальных парков, охватывающих десятки тысяч гектаров: «Это очень большие территории. При выборе участков мы в основном старались охватить районы, отличающиеся наибольшим природным богатством и разнообразием животного мира».

Рашад Исмаилов сообщил, что в 2025 году в Азербайджане было создано два новых национальных парка: «Илисуинский национальный парк был создан на базе Илисуинского заповедника, а другой — это национальный парк Ахар-Бахар. Ахар-Бахар создан на абсолютно новых территориях, где ранее не было какого-либо заказника или заповедника. Это показатель того, что мы уже исследуем богатство новых территорий и стремимся усилить режим их охраны. Эти территории привлекают внимание как своим звучным названием, так и богатой природой».

