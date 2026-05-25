Кыргызстан и Польша обсудили расширение сотрудничества в политике и экономике

БИШКЕК /Trend/ - В Бишкеке прошёл очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Польши.

Как передает Trend, об этом сообщили в МИД Кыргызстана.

Согласно информации, участники встречи обсудили перспективы дальнейшего развития политического диалога, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в вопросах защиты прав и интересов граждан.

Отдельное внимание стороны уделили гуманитарному направлению. Была отмечена важность укрепления связей в сферах культуры, образования и науки. Кроме того, поддержана инициатива организации совместных дней культуры в Бишкеке и Варшаве.

В ходе переговоров делегации также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам и рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества в рамках международных организаций.

По итогам консультаций стороны подтвердили намерение и далее укреплять кыргызско-польское партнёрство, поддерживать регулярный политический диалог и расширять практическое взаимодействие между профильными структурами двух государств.