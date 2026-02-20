Узбекистан и Сербия договорились расширить деловое сотрудничество

ТАШКЕНТ /Trend/ - 19 февраля в Торгово-промышленная палата Узбекистана прошли переговоры с заместителем премьер-министра — министром экономики Сербия Андреана Месарович, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи участники обсудили перспективы расширения взаимодействия между бизнес-сообществами двух государств и договорились придать дополнительный импульс совместным инициативам в области электротехники, машиностроения, пищевой и текстильной промышленности.

Отдельное внимание было уделено инициативе создания Торгового дома Узбекистана в Белграде и Торгового дома Сербии в Узбекистане. Эти структуры призваны обеспечить системное продвижение продукции и способствовать росту взаимного товарооборота.

Кроме того, стороны договорились провести в Сербии национальную выставку «Made in Uzbekistan», а также наладить регулярный формат встреч B2B между предпринимателями двух стран.

По итогам переговоров подписано соглашение о формировании Совета деловых кругов при торгово-промышленных палатах Узбекистана и Сербии.