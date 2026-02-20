Азербайджан увеличил импорт и экспорт алюминия

БАКУ/Trend/ - В январе этого года из Азербайджана было экспортировано алюминия и изделий из него на сумму 17,329 миллиона долларов США в объеме 5,4 тысячи тонн.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт алюминия и изделий из него увеличился на 4,9 миллиона долларов США, или на 39,5% в денежном выражении, и на 1,1 тысячу тонн, или на 25,8% в объеме.

В отчетном периоде доля экспортированного алюминия и изделий из него в общем экспорте составила 0,78%, а по ненефтяному сектору — 6,46%.

В то же время в январе 2026 года в Азербайджан было импортировано алюминия и изделий из него на сумму 10,926 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 255 тысяч долларов США, или на 2,4% больше.