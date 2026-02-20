Азербайджанский Национальный форум НПО направил открытое письмо послу Швейцарии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский национальный форум неправительственных организаций направил открытое письмо послу Швейцарской Конфедерации в Азербайджанской Республике Томасу Штэли (Thomas Stähli).

Trend представляет текст письма: «Мы, как институты гражданского общества Азербайджана, с обеспокоенностью наблюдаем попытки системного формирования антиазербайджанского нарратива в Швейцарской Конфедерации. Продвигаемые в парламенте Швейцарии эти нарративы под названием некоего «Форума мира» на деле служат разжиганию реваншизма в Армении и наносят удар по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. Клеветническая кампания, построенная на ненависти к Азербайджану подрывает процессы установления мира и доверия в регионе и снова направлена на пропаганду сепаратизма.

Провокационная деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, использование риторики и терминологии, давно отправленных в архив истории, становятся в Швейцарской Конфедерации обыденным явлением. Вызывают недоумение регулярные заявления в последнее время некоторых швейцарских парламентариев о том, что карабахский вопрос якобы не является «закрытым», а также встречи Эрика Фонтобеля и других в Иреване в «офисах» реваншистских кругов. Организация «Международная христианская солидарность», штаб-квартира которой расположена в Швейцарии, пытается представить карабахскую тематику в религиозной плоскости и распространяет клевету в адрес Азербайджана.

Мы и ранее обращались к вам, отмечая, что подобные инициативы, в особенности, когда они выдвигаются и принимаются в парламенте страны, заявляющей о своей приверженности международному праву, такой как Швейцария, либо продвигаются церковью, являющимися частью швейцарского общества, или проводятся на территории Швейцарии - противоречат принципам объективности и нейтралитета и становятся наглядным примером двойных стандартов. В XXI веке, в центре Европы, неприемлемо подходить к вопросам сквозь призму этнической или религиозной предвзятости. Особенно недопустимы односторонние, предвзятые и расистские подходы к вопросам кругов, не имеющих отношения к региону. Мы еще раз решительно осуждаем подобные неуместные вмешательства и считаем их ударом по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Международный комитет Красного Креста (МККК) Швейцарии вместо выяснения судьбы около 4 тыс. пропавших без вести азербайджанцев предпринимал шаги против суверенитета и территориальной целостности нашей страны, в том числе, в свое время открыл несанкционированный офис в Ханкенди. Хоть МККК и утверждает, что является гуманитарной организацией, в действительности он занимается неприемлемой политической деятельностью. Откуда источник этих инструкций, противоречащих мандату МККК?

Мы также не забыли, что МККК, злоупотребляя доверием Азербайджана, занимался контрабандой с использованием грузов и автомобилей скорой медицинской помощи под своей эмблемой, в связи с чем в указанных транспортных средствах были обнаружены бензин, сигареты, коробки мобильных телефонов. Почему допускалось ведение незаконного торгового оборота и мошенничество на суверенных территориях Азербайджана под видом «гуманитарной помощи»?

Какую цель преследовало посольство Швейцарии в Азербайджане, скрывая в своем административном здании в течение месяцев некоего Эмина Гусейнова и, в сопровождении представителя Министерства иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтера, вывозя его из страны в женской одежде? Какова роль швейцарского государства в грязной клеветнической кампании против Азербайджанского государства, которую сегодня ведет Эмин Гусейнов?

У нас много вопросов. В связи с вышеизложенным, мы - представители Азербайджанского Национального форума НПО как зонтичной организации, объединяющей сотни азербайджанских НПО, готовы встретиться с Вами».