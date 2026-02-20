Назван объем средств, направленных на развитие энергосети иранской провинции Тегеран

БАКУ /Trend/ - На развитие энергосети провинции Тегеран в Иране затрачено 50 триллионов риалов (примерно 39,4 млн долларов).

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель Тегеранской региональной электроэнергетической компании Мехраб Рзазаде в комментарии местным СМИ.

По его словам, в настоящее время в рамках выделенных средств проводится ряд работ по развитию инфраструктуры в период пикового потребления электроэнергии (в летний сезон).

Рзазаде отметил, что в различных районах провинции Тегеран строятся малые и средние электростанции. Их совокупная установленная мощность составит 90 мегаватт.

Представитель компании добавил, что в результате проведённых работ в ряде районов провинции потенциал выработки электроэнергии увеличился примерно на 600 мегаватт.

Рзазаде также подчеркнул, что до конца текущего иранского года (до 20 марта 2026 года) мощность солнечных электростанций в провинции увеличится ещё на 300 мегаватт. Ожидается, что к летнему сезону установленная мощность солнечной генерации достигнет примерно 800 мегаватт.

Добавим, что в целом установленная мощность по производству электроэнергии в Иране составляет около 95 тысяч мегаватт.

Отметим, что Иран намерен увеличить мощность производства электроэнергии из возобновляемых источников до 7 тысяч мегаватт к 22 июня и до 11 тысяч мегаватт к 22 сентября.