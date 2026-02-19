Обнародованы доходы Азербайджана от экспорта природного газа в Сирию

БАКУ /Trend/ - В 2025 году Азербайджан экспортировал в Сирию 350,899 миллиона кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 120,085 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, экспорт осуществляется в рамках ранее подписанного соглашения.

Напомним, что 12 июля 2025 года в ходе рабочего визита Президента Сирии на переходный период Ахмеда аль-Шараа в Азербайджан был подписан Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и правительством Сирии. Документ подписали председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мухаммад аль-Башир.

Согласно подписанному документу, все технические приготовления для транспортировки газа были завершены. Со 2 августа 2025 года начался экспорт азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции. На первом этапе проекта планируется экспорт 1,2 миллиарда кубометров газа в год. Газ будет поставляться через город Килис к электростанциям в Алеппо и Хомсе для выработки электроэнергии. В результате предполагается достижение мощности производства электроэнергии в 1 200–1 300 мегаватт.

Также отметим, что в 2025 году общий экспорт природного газа из Азербайджана составил 25,2 миллиарда кубометров (в газообразном состоянии) на сумму 8,8 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился по стоимости на 413 миллионов долларов США или на 4,9%, а по объёму сократился на 585 миллионов кубометров или на 2,3%.