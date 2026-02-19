Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Сотрудники службы безопасности Президента Ильхама Алиева совместно с американской полицией предотвратили провокацию (ВИДЕО)

Политика Материалы 19 февраля 2026 23:58 (UTC +04:00)
Сотрудники службы безопасности Президента Ильхама Алиева совместно с американской полицией предотвратили провокацию (ВИДЕО)
Фото: Скриншот

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Несколько антиазербайджанских элементов, проживающих за границей, агрессивно и провокационно попытались проникнуть в отель, где остановился Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как передает Trend, они попытались прорваться через кордон безопасности и силой проникнуть в отель, привлекая внимание своим довольно неэтичным поведением и используя выражения, соответствующие их моральным принципам.

Сотрудники службы безопасности президента Азербайджана совместно с американской полицией оперативно вмешались, профессионально нейтрализовали этих лиц и предотвратили попытку диверсии.

Лента

Лента новостей

Читать все новости