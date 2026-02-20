Вырос кредитный портфель азербайджанских банков в сельскохозяйственном секторе

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 января 2026 года кредитный портфель азербайджанских банков в сельскохозяйственном секторе составил 2,087 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По информации, кредитный портфель в указанном секторе увеличился на 48,7 миллиона ​​манатов или на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 300,9 миллиона манатов или на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, объем выданных банками кредитов в сельскохозяйственном секторе по состоянию на 1 декабря 2025 года составил 2,038 миллиарда манатов, а по состоянию на 1 января 2025 года - 1,786 миллиарда манатов.

Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2026 года кредитный портфель банков в Азербайджане увеличился на 1,3% или на 377,5 миллиона манатов и составил 30,063 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля на бизнес-кредиты приходилось 53,6% (16,106 миллиарда манатов), на потребительские кредиты - 31,1% (9,354 миллиарда манатов), на ипотечные кредиты - 15,3% (4,602 миллиарда манатов).